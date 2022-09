Aux États-Unis, les métiers de la mort fascinent la jeunesse.

La crise du Covid a aussi considérablement accéléré la prise de conscience du grand public sur le sens – et la grande utilité – qu’ont les métiers de la mort. Au plus fort de la pandémie, l’épreuve du décès a été particulièrement éprouvante pour les familles et les proches. Beaucoup ont été fortement affectés par les images de cercueils entassés dans des fosses communes, les inhumations en petit comité ou encore les cérémonies déshumanisées et bâclées à la chaîne. D’où cet afflux de vocations.

Cette nouvelle génération de professionnels, plus jeune et féminine que les précédentes, est déterminée à réparer le traumatisme de la pandémie tout en levant le tabou autour de la mort.

C’est pourquoi certains comme @mybloodygalentine et @hollisfuneralhome se lancent sur TikTok, le réseau social préféré de la jeunesse. Ils y publient des vidéos explicatives sur leur quotidien et répondent aux questions que se posent les internautes sur les rituels funéraires. Une façon innovante d’apprendre à mieux accueillir la mort.