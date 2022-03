Aux États-Unis, les livres censurés trouvent refuge dans des bibliothèques de résistance

L’Association des bibliothèques américaines n’est pas la seule à entrer en résistance face à la censure des livres. Une petite bibliothèque de l’île de Matinicus, à 30 kilomètres de la côte du Maine, s’est donné pour mission d’accueillir sur ses étagères tous les ouvrages qui ne sont plus les bienvenus dans certains États conservateurs. Parmi eux, des classiques comme "Les raisins de la colère" de John Steinbeck et "Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur" de Harper Lee, mais aussi "Et avec Tango, nous voilà trois !" de Justin Richardson et Peter Parnell. Ce livre pour enfants raconte comment deux manchots mâles du zoo de Central Park décident d'"adopter" un œuf abandonné. Une histoire vraie qui n’a pas plu à certains parents et membres des conseils d’école puisque l’ouvrage a figuré en tête de la liste des 10 livres les plus contestés de l’ALA entre 2006 et 2010.