Aux États-Unis, le fusil semi-automatique AR-15 se décline en une version pour enfants

La passion des Américains pour les armes ne date pas d’hier, mais pour les fabricants, un nouveau marché pourrait voir le jour : celui des enfants.

”Une ergonomie adaptée aux enfants”

En janvier dernier, le SHOT Show, le plus grand salon américain dédié à l’industrie du tir sportif et de la chasse, a dévoilé un fusil pas comme les autres : le JR-15. Soit le Junior 15, une version de l’AR-15 conçue pour les enfants.

L’AR-15, le fusil semi-automatique utilisé dans 11 des 12 tueries de masses les plus violentes qu’ont connu les États-Unis, se décline donc pour les plus jeunes grâces (ou à cause) de l’entreprise WEE1 TACTICAL, dont le logo contient deux cranes de bébés façon pirate, avec un viseur dans l’œil...

La sécurité avant tout

Dans le communiqué de presse accompagnant la présentation du JR-15, l’entreprise explique que l’idée était de créer une arme qui “fonctionne comme le fusil de maman et papa.”

"Notre objectif dès le premier jour était de développer un fusil aux dimensions adaptées (20% plus petit que l’original), et sécurisé. La sécurité était tellement au premier plan de notre processus de réflexion que nous avons développé et breveté une sécurité inviolable qui permet à l’adulte de contrôler l’interrupteur de sécurité des armes à feu." Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.