Aux États-Unis, le Capitole peine à faire le tri dans sa collection d’art

Ces efforts sont toutefois contrecarrés par certains sénateurs qui voient d’un très mauvais œil la mise en réserve de monuments à l’effigie de personnalités esclavagistes ou confédérées. La Chambre des représentants a voté deux résolutions, l’une en 2020 et l’autre en 2021, pour retirer plus d’une douzaine de statues que les législateurs américains considèrent comme des symboles de la Confédération ou du racisme. Mais aucun de ces projets de loi n’a reçu l’approbation du Sénat.

Cette inaction a poussé le président Joe Biden à promulguer, le 27 décembre dernier, une loi moins ambitieuse pour remiser une seule et même statue. Il s’agit d’un buste de Roger B. Taney, un ancien juge de la Cour suprême qui a défendu la légitimité de l’esclavage dans le controversé arrêt "Dred Scott v. Stanford" (1857). Ce monument sera prochainement remplacé par un buste du juge Thurgood Marshall, grand défenseur des droits civiques des Afro-Américains et premier Noir à siéger à la plus haute juridiction du pays.