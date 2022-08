Aux Etats-Unis, l'un des "Beatles" de l'EI encourt la prison à vie

El Shafee el-Sheikh, membre des cruels "Beatles" du groupe jihadiste Etat islamique (EI), une cellule spécialisée dans la capture, la torture et l'exécution d'otages occidentaux, doit connaître sa peine vendredi devant un tribunal américain. Il encourt la prison à perpétuité pour le meurtre de quatre Américains.

El Shafee el-Sheikh, 34 ans, avait été arrêté par les forces kurdes syriennes en 2018. Il a depuis été déclaré coupable en avril par un jury populaire, à l'issue d'un procès éprouvant qui avait exposé le sadisme des "Beatles" au grand jour.

Un jury de 12 personnes avait délibéré moins de six heures sur deux jours avant de le déclarer coupable pour son rôle dans la mort des quatre Américains, les journalistes James Foley et Steven Sotloff ainsi que les travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller.