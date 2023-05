Aux Etats-Unis, l'Oregon explore le pouvoir des champignons "magiques"

Grâce à elle, Tobias Shea s'est sorti d'une profonde dépression. Après deux déploiements en Afghanistan, où il a perdu certains camarades, ce vétéran de l'armée américaine souffrait d'hyper vigilance et d'anxiété, parfois au point d'être incapable de sortir au supermarché.

La psychothérapie et les antidépresseurs "n'étaient pas efficaces", raconte le quadragénaire, qui a finalement essayé les champignons hallucinogènes. De ses deux prises en 2011 et 2013, cet entraîneur de jiu-jitsu retient ses visions "arc-en-ciel" et son "sentiment d'émerveillement devant l'immensité et la complexité de l'univers".

Assisté par des guides, il a "déballé le contenu effrayant dans (sa) tête". Avec à la clé, une leçon qui l'a remis en selle : "Oui, j'ai vécu une expérience traumatisante mais cela ne doit pas définir la façon dont je continue d'exister".