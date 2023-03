Aux Etats-Unis, l’armée propose un “simulateur de fusillade scolaire” pour préparer les professeurs en cas d’attaque

Le "jeu" s’appelle EDGE, pour Enhanced Dynamic Geo-Social Environment, et a pour but d’entraîner les forces de l’ordre (et les professeurs) qui doivent intervenir en cas de fusillade. Le simulateur, qui a coûté 5,6 millions de dollars, permet d’endosser trois rôles différents : le tireur, un policier, ou un professeur.

Le tireur devra éliminer le plus de cibles possibles. Le professeur devra calmer ses élèves et les amener dans un endroit sécurisé. Et le policier devra trouver et appréhender le tueur. Selon The Verge, "Les enfants virtuels peuvent pleurer ou paniquer, et les enseignants écoutent la direction des coups de feu simulés pour déduire l'emplacement du tireur."