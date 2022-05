Aux Etats-Unis, femmes et hommes manifestent aux quatre coins du pays pour sauvegarder le droit à l’avortement

Sans la Cour suprême, les options pour protéger ce droit à l’échelle fédérale sont minces. La Chambre a bien voté à l’automne dernier une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays. Mais ce texte ne parvient pas pour l’heure à passer l’étape du Sénat, où les démocrates ne disposent que d’une très courte majorité.

Soucieuses de peser dans le débat, plusieurs grandes organisations progressistes ont appelé les Américains à défiler en masse le 14 mai dans tous les États-Unis. Quatre grandes marches sont organisées à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, et des centaines de rassemblements dans le reste du pays.