Aux Etats-Unis, Facebook livre à la police les conversations d’une jeune fille poursuivie pour avortement

C’est là que Facebook intervient dans l’enquête de la police. En effet, au début du mois de juin, Meta – la société mère de Facebook – aurait fait l’objet d’un mandat de perquisition de la part de l’Etat du Nebraska. L’objectif : obtenir toutes les données et messages privés de la mère et de la fille, pour déterminer si le fœtus était véritablement mort-né. Facebook a décidé de s’exécuter, délivrant les conversations de ses deux utilisatrices. Et c’est ainsi que la police a pu découvrir des messages à propos d’un avortement médicamenteux.

Ces révélations ont suscité la crainte des défenseurs de l’avortement aux Etats-Unis qui redoutent que cette affaire n’en inspire d’autres. Mais la porte-parole de Meta assure que "rien dans les mandats que nous avons reçus des forces de l’ordre début juin, avant la décision de la Cour suprême, ne mentionnait l’avortement. […] Les mandats concernaient des accusations liées à une enquête criminelle et des documents judiciaires indiquent que la police enquêtait à l’époque sur le cas d’un bébé mort-né qui a brûlé et enterré, et non sur une décision d’avorter."