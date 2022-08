Aux Etats-Unis, des lois sur la transparence des rémunérations visent à rétablir l’équité salariale.

Dans le Colorado, la présidente et directrice générale de la Chambre de Commerce, Loren Furman, a déclaré au Times que "cette loi a probablement causé la plus grande consternation aux employeurs du Colorado". Elle dresse le constat d’une loi plus "compliquée" et "onéreuse" que prévu pour les entreprises.

Les fourchettes de rémunération des nouvelles offres d’emplois peuvent parfois être supérieures à ce que les entreprises paient leurs employés actuellement au même poste. Et certaines entreprises sont confrontées à des "agitations internes" causées par l’impression des employés d’être "sous-payés", explique Tracy I. Levy, avocate en droit du travail au magazine Forbes. Le média américain se demande même si cette loi "sur la transparence des salaires résoudra un problème séculaire" sur l’équité salariale.

Mais dans un marché du travail sous tension, les candidats possèdent beaucoup plus d’informations pour postuler aux offres. Ils ne s’attarderont pas sur un travail qu’ils considèrent mal rémunéré et gagneront du temps dans leur recherche. Les jeunes candidats ou ceux n’ayant pas postulé depuis longtemps possèderont également des informations utiles pour ne pas s’engager dans des contrats sous-payés.