Aux Etats-Unis, des crèches trop chères, avec peu de places, laissent les mères à la maison.

"Les États-Unis pourraient réduire l'écart (...) avec d'autres économies avancées au cours des cinq prochaines années", calcule Michael Pierce. Pour y arriver : une organisation du travail de travail plus flexible, des congés parentaux plus développés, une baisse de la fertilité. Et, à moyen terme, le "soutien" que pourraient offrir des aides aux parents qui travaillent.

L'alliance économique et les entreprises de York ont, elles, décidé de s'attaquer au manque de crèches et ont recueilli "plusieurs millions de dollars, (...) visant non seulement à améliorer l'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité mais également à former des éducateurs", a expliqué Kevin Schreiber. "C'est le principal motif d'absentéisme au travail, nous devons donc faire mieux, pas seulement ici à York mais partout dans le pays", a-t-il encore précisé.

"La garde d'enfants est une préoccupation à l'échelle nationale", a souligné Demietra Middleton, responsable des ressources humaines de l'usine Harley Davidson de York. "Nous devons vraiment comprendre ce que nous pouvons faire."