Aux États-Unis, de plus en plus de cyclistes peuvent griller les feux rouges pour leur sécurité.

Cette nouvelle législation est en fait déjà adoptée par certaines villes de l'État du Colorado, où les cyclistes peuvent désormais aborder les panneaux d'arrêt comme s'il s'agissait de panneaux de céder le passage, et les feux rouges comme des panneaux d'arrêt. Cela signifie qu'ils doivent ralentir et céder le passage à tout véhicule ou piéton qui se présente au carrefour mais qu'ils peuvent ensuite poursuivre leur route, même si le feu n'a pas changé.

Selon Bicycle Colorado, près des trois quarts des accidents entre vélos et voitures se produisent à des carrefours.

De fait, en réduisant le nombre d'interactions potentielles entre automobilistes et cyclistes aux carrefours, on limite le risque d'accrochages. Ce sera aussi un gain de temps non négligeable pour ceux qui opteront pour le vélo.

Aux États-Unis, le Colorado suit ainsi une tendance initiée par l'Idaho, l'Arkansas ou encore l'Oklahoma. A noter par ailleurs que cette loi ne s'applique pas aux seuls cyclistes mais également à l'ensemble des mobilités douces, c'est-à-dire aux trottinettes et skateboards électriques.