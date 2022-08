Aux États-Unis, certains décident de se marier dans un Aldi...

Hier, ce sont les magasins Aldi qui ont décidé de troquer leur rôle de distributeur contre celui de wedding planner. L'opération ne concerne que le marché américain. Elle consiste à organiser un mariage au sein même de ses rayons ou plutôt de ceux de son flagship situé dans l'Illinois, à Batavia. C'est un employé de l'entreprise qui prononcera l'union.

Tous les espaces du magasin seront adaptés aux codes d'une salle de réception pour recevoir jusqu'à cinquante invités.

Rien ne manquera, pas même l'incontournable photobooth pour immortaliser les grands moments de la cérémonie et de la soirée. Côté repas, Aldi piochera dans ses produits phares pour servir l'apéritif et dresser le wedding cake. Le distributeur signera aussi les frais de maquillage et de coiffure de la mariée. Les jeunes mariés ne termineront évidemment pas cette expérience atypique sans un cadeau : le hard-discounter allemand leur offrira un an de courses.

Les tourtereaux qui rêvent de se dire oui pas loin d'une caisse ou d'un caddie n'ont qu'à raconter leur histoire d'amour et expliquer en quoi elle est spéciale pour espérer devenir les premiers heureux élus de ce très beau coup marketing. Le distributeur a d'ailleurs laissé entendre auprès du média américain Today que l'opération pourrait être reproduite... Seules les 500 premières participations seront étudiées par Aldi pour choisir le couple gagnant.