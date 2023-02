Aux Etats-Unis, 7,2% des adultes s’identifient comme LGBTQ

Certains des volontaires se sont ainsi identifiés comme pansexuels, asexuels ou queers. Il était également possible de choisir de multiples identités. Les personnes s’identifiant comme LGBTQ s’identifiaient généralement comme bisexuelles. Une sur cinq s’est dite gay, une sur sept lesbienne et moins d’une sur 10 transgenre.

La proportion d’adultes bisexuels est également la plus haute au sein des jeunes générations. Environ 66% des adultes LGBTQ de la génération Z et 62% des LGBTQ millénials s’identifiaient comme bisexuels en 2022. Chez les générations plus âgées, moins de la moitié s’identifie comme bisexuel. La tendance à la hausse devrait se poursuivre les prochaines années alors que "de plus en plus d’adultes, jeunes et plus âgés, s’identifient autrement que comme hétérosexuels", selon Gallup.