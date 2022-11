Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, un centre pilote pour préserver la fertilité masculine en cas de cancer

Les causes de la stérilité masculine peuvent être très diverses, soit directement liées au développement des testicules, avant la naissance, ou d'ordre hormonal, dues à une absence d'hormones produites par l'hypophyse, notamment la testostérone. D'autres causes peuvent être acquises au niveau testiculaire, notamment via des infections.

Et enfin, il y a des causes iatrogènes, qui ont été induites, notamment par le corps médical, dans le cas des patients qui ont des cancers et qui vont devoir bénéficier d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie, et qui, de ce fait, vont avoir des troubles de la fertilité à l'âge adulte.