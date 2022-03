Aux carnavals de La Louvière et Houdeng, émotions et convivialité, une semaine après le drame de Strépy-Bracquegnies

Quasiment tous les ramassages ont une voiture suiveuse avec gyrophare, ce qui était loin d'être le cas avant. On sent que les signaleurs prennent leur rôle très au sérieux. Parmi les suiveurs, le drame de Bracquegnies est certes dans toutes les conversations mais dès le deuxième arrêt, l'insouciance semble reprendre le dessus, et la joie de se retrouver après si longtemps prend le pas sur la peur.

Une minute de silence sera observée lors du rondeau à La Louvière. Un hommage national s'est tenu ce samedi midi en présence des familles endeuillées et du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, du ministre-président wallon Elio Di Rupo et du bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert.