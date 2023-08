Presque aussi célèbre que Roméo et Juliette — les fameux amants de Vérone — il y a les Arènes de Vérone qui accueillent chaque été l’un des plus importants festivals d’opéra. À dix jours de la fin du festival, Riccardo Chailly ainsi que l’Orchestre et les Chœurs de la Scala s’apprêtent à démarrer leur tournée au cœur de cet écrin d’Histoire, qui les mènera le 9 septembre prochain à Bozar.

C’est le grand ténor italien Giovanni Zenatello, originaire de la ville, qui le premier a l’idée d’utiliser l’immense espace (pouvant accueillir jusqu’à 13.000 spectateurs) de cet ancien amphithéâtre de la période romaine à l’occasion du centenaire de la naissance de Giuseppe Verdi en 1913.

Pour célébrer le génie verdien, le choix se porte sur l’opéra Aida, fastueuse fresque égyptienne qui se prête parfaitement à la démesure du lieu. Un critique de l’époque rapporte que l’on comptait pour la circonstance pas moins de 120 musiciens d’orchestre, 180 choristes, 36 danseurs, 280 figurants, 12 trompettes thébaines, 30 chevaux, des bœufs ou encore des éléphants. Bref un spectacle absolument grandiose, acclamé autant par la foule que par les illustres invités venus de toute l’Italie. Un succès populaire qui ne se démentira plus.

Un festival centenaire

Cette année, c’est au tour du festival de célébrer son centenaire — avec une décennie de retard due à quelques interruptions durant les deux guerres mondiales ainsi que le covid — et le programme de cette édition festive est un véritable florilège des chefs-d’œuvre lyrique qui on fait les belles heures des Arènes.

Du Verdi bien sûr, avec l’incontournable Aida (plus de 700 représentations depuis 1913), mais aussi Nabucco, autre grande fresque biblique cette fois, en passant par La Traviata et Rigoletto.

Du Puccini également avec la Tosca et Madame Butterfly, sans oublier une incursion dans le registre de la comédie avec le truculent Barbier de Séville de Rossini et dans le répertoire français avec la cultissime Carmen de Bizet.

Le départ d’une tournée pour Riccardo Chailly et l’Orchestre de la Scala

Cette commémoration sera aussi l’occasion d’une rencontre au sommet de deux vénérables institutions du monde lyrique puisque l’Orchestre et les Chœurs de La Scala de Milan se produiront pour la première fois aux Arènes de Vérone le 31 août lors d’un grand concert de gala.

Ils interpréteront des ouvertures, des chœurs et des ballets extraits des plus beaux opéras de Giuseppe Verdi sous la baguette du chef d’orchestre italien Riccardo Chailly qui est le directeur musical de La Scala depuis 2017.

Ce concert événement sera le coup d’envoi d’une tournée européenne qui passera par Vienne, Hambourg, Amsterdam, Paris mais également par Bruxelles. Le 9 septembre prochain à Bozar vous pourrez donc entendre l’Orchestre et les Chœurs de La Scala de Milan dans ce même programme qu’ils ont d’ailleurs récemment enregistré pour le label Decca à l’occasion d’un autre anniversaire : les 70 ans du Maestro Riccardo Chailly !