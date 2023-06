Aux Ardentes, les festivalières sont majoritaires: "On tient vraiment à être à leur écoute"

Moins de trois semaines avant l'ouverture du Festival "Les Ardentes", les organisateurs ainsi que les autorités des deux communes concernées, Liège et Ans, ont présenté l’ensemble des mesures organisationnelles mises en place pour les riverains et les commerces ainsi que les mesures de sécurité et de mobilité. Au total, le budget global s'élève à 22 millions d'euros.

Du 6 au 9 juillet, la deuxième édition des Ardentes sur le site de Rocourt devrait accueillir 65.000 festivaliers par jour, parmi lesquels de nombreuses festivalières.

Les filles sont majoritaires, et on tient vraiment à être à l'écoute

Aux Ardentes, plus de la moitié du public est en effet féminin, comme le précise Jennifer Wuilcot, la directrice opérationnelle du festival: "C'est un festival où les filles sont majoritaires, on a un peu plus de 60% de public féminin, et on tient vraiment à être à l'écoute et à pouvoir leur fournir toutes les informations et toute l'aide -si éventuellement elles en avaient besoin- nécessaire tout au long du festival, que ce soit pour des questions, pour un service... Tout est possible, on est là pour les écouter et surtout pour que tout le monde se sente bien sur le festival."

Synka, le nouveau projet en matière de sécurité

Car un des aspects prioritaires du festival, c'est la sécurité. Cette année, un nouveau projet a d'ailleurs été mis en place. "La sécurité est un axe important pour nous car c'est important que, tant les festivaliers que leurs parents, se sentent en sécurité au moment du festival, au moment où leurs enfants sont au festival ou au camping" explique Jennifer Wuilcot. "On travaille sur des multiples aspects, que ce soit au niveau du gardiennage ou de la sécurité qui est mise en place et sur ce nouveau projet Synka qui est un projet d'information, de sensibilisation et d'écoute des jeunes qui est mis en place sur le site du festival et sur le camping pour les accueillir s'ils ont été victimes de harcèlement, qu'il soit verbal ou que ce soient des violences physiques. On travaille pour cela avec la Ville, le conseil de la nuit, le Centre de Prévention pour les Violences Sexuelles, pour pouvoir offrir une écoute optimale."

Une bonne collaboration entre Liège et Ans

De son côté, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, met en avant la bonne collaboration entre les deux communes qui accueillent le festival: "Les bourgmestres, tant celui d'Ans, Grégory Philippin, que moi-même, prennent la responsabilité de délivrer les autorisations, et nous le faisons sur base de multiples réunions de contacts avec les riverains, avec les festivaliers, mais aussi entre tous les services concernés au premier rang desquels les services de police et les organisateurs."

Les services de police qui seront présents en nombre tout au long du festival, aux abords du site, mais aussi sur le site, avec notamment une Safety zone en cas d'agression ou de tout autre fait à signaler à la police.

Éviter le parking sauvage, privilégier le train

Lors du festival, l'enjeu mobilité est également bien présent, "mais notamment par le biais d'une mise en place de périmètres réservés exclusivement aux riverains, on essaye de dissuader le parking sauvage et d'orienter les festivaliers vers les parkings qui leur sont destinés afin de garantir la mobilité aux abords du site. Les riverains ont des accréditations et sont bien au courant de la zone -il y en a 5- dans laquelle ils résident, par contre, il faut bien communiquer que les festivaliers n'auront pas accès avec leur voiture aux rues avoisinantes du festival" précise Christophe Dekens, chef de corps de la police d'Ans.

La police conseille d'ailleurs aux festivaliers de privilégier les transports alternatifs comme le train (via la gare d'Ans, où devraient transiter pas moins de 20.000 festivaliers).

Des riverains plutôt satisfaits

Enfin, du côté des riverains, le dialogue évolue plutôt positivement et un debriefing sera organisé après le festival, comme le confirme Grégory Philippin, le bourgmestre d'Ans: "Nous avons fait une réunion avant le festival et nous en referons une après le festival de manière à tirer le positif et le négatif. Mais nous avons effectué une réunion il y a un mois et les riverains étaient particulièrement heureux et unanimes par rapport à l'organisation."

Le Festival Les Ardentes, ce sera donc du jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet. Retrouvez tout le programme ici.