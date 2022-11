Auvio, une expérience en évolution au service d’un contenu enrichi

Auvio continue d’évoluer et propose, depuis le 7 novembre, de nouvelles fonctionnalités afin d’offrir une expérience améliorée sur tous les supports : Pc/mobiles/ tablettes/TV.

Dès l’arrivée sur la page d’accueil, les utilisateurs peuvent découvrir un environnement repensé avec notamment un menu simplifié composé de quatre onglets : Direct, Podcasts, Kids et Mon Auvio. Outre sa clarté, ce nouveau menu permet une plus grande visibilité des catégories aux utilisateurs d’Auvio. Par ailleurs, la page d’accueil propose désormais un espace " favoris " qui permet à chacun et chacune de retrouver rapidement tous ses programmes préférés. La personnalisation d’Auvio, renforcée par l’apparition des favoris sur la page d’accueil, est au cœur de ces nouvelles fonctionnalités avec également la création d’un historique de lecture, disponible dans " Mon Auvio ".

De manière générale, tous les changements apportés à Auvio ont été imaginés afin de fluidifier la navigation sur la plateforme, comme l’outil de recherche qui intègre désormais les directs mais aussi les films de notre offre Premium. Les pages " émissions", qui présentent par ailleurs un nouveau design, ont bénéficié de cette nouvelle approche.