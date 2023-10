AUVIO KIDS te fait gagner 4 places pour découvrir "Les Tourouges et les Toubleus"

Laisse-toi emporter dans un monde fantastique et coloré avec "Les Tourouges et les Toubleus", un film qui te raconte une histoire d'amour pas comme les autres.

Sur une lointaine planète vivent Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Un beau matin, ces deux-là sont tombés amoureux. Seulement voilà, sur cette planète, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et pire encore, ils se détestent !