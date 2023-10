AUVIO KIDS t'offre 3 places pour aller voir un spectacle de folie : Les Déménageurs

Tu vas bientôt vivre une aventure musicale incroyable avec Les Déménageurs ! Si tu ne les connais pas encore, tu vas adorer Lili et ses frères, trois musiciens extraordinaires qui font danser les familles et les écoles depuis déjà 20 ans !

Pour célébrer leur anniversaire, Lili et ses frères ont préparé un spectacle sensationnel avec leurs chansons les plus adorées. Imagine un spectacle rempli de chansons entraînantes, de danses endiablées et d'une énergie contagieuse. Lili est prête à t'emmener dans un voyage musical magique !