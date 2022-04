Auvio Kids : Nos 5 coups de cœur à regarder durant les congés de Pâques

Nous retrouvons "Le Petit Nicolas" pendant ses vacances, accompagné de ses copains et copines et entouré de ses parents à Bains-les-Mers, une charmante petite bourgade de Bretagne où le temps semble s’écouler paisiblement. C’est compter sans l’énergie de notre héros et de sa bande, qui sauront saisir chaque opportunité pour faire de leur quotidien estival une petite ou une grande aventure riche en rebondissements → A regarder sur Auvio