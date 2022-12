Auvio fait le plein de films à voir en famille pour les fêtes !

Nostalgiques d’Halloween ? Pas de panique, on a ce qu’il vous faut ! On a glissé de quoi vous faire frémir en famille dans notre liste de films exclusifs. Au programme, visite de maison hantée et plus vivante que jamais avec D.J. et ses amis dans Monster House. Mais si votre truc, ce sont plutôt les histoires de monstres, installez vous bien confortablement sur votre canapé ! Avec Chair de Poule, le film, on vous embarque dans l’univers des livres d’horreur pour enfants de R.L Stine.

Zach est un ado qui vient d’emménager dans une petite ville et fait la connaissance de sa voisine Hanna. Très vite, il découvre qu’elle est la fille de R.L Stine en personne et qu’il cache un terrible secret : les monstres de ses ouvrages existent vraiment. Par erreur, Zach libère un yéti de son livre. Effet boule de neige, la créature délivre Slappy, une marionnette diabolique qui compte bien semer la pagaille en ville. Et pour ça, le pantin relâche toutes les créatures de l’auteur. Une seule solution, les retrouver et les remettre dans leur livre. Une chasse aux monstres aussi terrifiante que loufoque !