Vous pouvez maintenant tester l’application.

Nous vous recommandons de faire des captures d’écran lorsque vous rencontrez des erreurs ou lorsque l’application n’a pas le comportement que vous attendiez (mauvais lien, vidéo qui bloque, problèmes de connexion, …)

Ces captures d’écran pourront-être partagées à l’étape suivante.

4e étape : Nous partager vos retours sur l’application

Option 1

A tout moment faites une capture d’écran dans l’application, cela ça ouvrira automatiquement testflight et vous permettra de nous envoyer un commentaire.