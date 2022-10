Auvio Beta Android

Sur l’application Auvio Beta, cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite de l’écran pour ouvrir le menu.

Choisissez “Donner votre avis”

Cela va ouvrir la ou les application(s) d’email qui est/sont installée(s) sur votre téléphone.

Choisissez celle que vous préférez et rédigez un email avec vos retours.

Soyez le plus complet et précis possible, n’hésitez pas à ajouter des captures d’écran des erreurs que vous avez observé. Au plus vous nous donnerez de détails au mieux nous pourrons identifier le problème et chercher des solutions.