Auvelais : ouverture d’une classe inclusive portée par l’association Alternative 21

Une classe inclusive, dans l’enseignement secondaire, devrait ouvrir l’année prochaine au sein du collège Saint-André d’Auvelais. Il s’agit d’un projet porté par New Regard et Alternative 21 et accompagné par le centre Claire d’Assise de Bouge en concertation avec le Pouvoir Organisateur et la direction du Collège Saint-André. Cette initiative concerne une dizaine d’adolescent.es relevant du type 2 de l’enseignement spécialisé.

L’idée est de permettre à des enfants, porteurs de handicap, de suivre un enseignement adapté mais dans un environnement scolaire classique.

Le principe de la classe inclusive

"Ce sont 10 adolescents, en situation de handicap, porteurs de déficience intellectuelle, qui vont être dans une classe adaptée mais au sein d’une école ordinaire qui est le collège Saint-André à Auvelais, précise Carmela Morricci d’Alternative 21. En quelque sorte, c’est le meilleur des 2 mondes. C’est toute l’équipe spécialisée de Claire d’Assise qui va enseigner à ces adolescents qui, eux, vont grandir au sein de l’école ordinaire avec des amis en situation de handicap comme eux mais également des amis ordinaires".

Les avantages de ce système de classe intégrée sont nombreux et ce tant pour les enfants ordinaires qu’à besoins spécifiques ainsi que pour les équipes éducatives et même les parents !

Le démarrage de cette classe inclusive est prévu pour la rentrée en septembre 2023.

Les parents intéressés peuvent contacter le collège Saint-André d’Auvelais ou se rendre sur le site https://alternative21blog.wordpress.com/