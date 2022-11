"Autumn In Brussels" avec le River Jazz Festival

Dans ce festival de l'automne bruxellois, les talents émergents (Eliott Knuets 5tet avec son premier album "Introducing") côtoient des pointures (Trio Grande, Stéphane Mercier, Fabrice Alleman, Nicolas Thys, Jazz Station Big Band); des artistes bruxellois (Nabou, Commander Spoon) et belges croisent la scène jazz européenne (Marco Mezquida d'Espagne, Fergus McCreeadie, Brian Molley d'cosse), les concerts s'écoutent aussi en famille (Vipers Rhythm Band) et le jazz s'appréhende également par le regard, grâce aux caricatures de Herb Cells réalisées au café et à l'encre de Chine (Jazzpresso Ristretto IX) qui se focalise dans cette nouvelle série sur les femmes.