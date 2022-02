Autriche : une centaine d'avalanches depuis vendredi, neuf morts

Neuf personnes sont mortes au cours des trois derniers jours en Autriche, essentiellement dans la région du Tyrol où une centaine d'avalanches ont été recensées. Vendredi, les secours avaient fait état de cinq décès au sein d'un même groupe sans donner de détails.

La police a depuis précisé qu'il s'agissait de Suédois d'une quarantaine d'années partis faire du hors piste avec un guide de montagne sur le domaine skiable d'Ischgl, à la frontière avec la Suisse.

Les drames se succèdent

Le moniteur et quatre des hommes ont été emportés sur 350 mètres et entièrement ensevelis. Seul le cinquième a survécu: il a pu prévenir un ami par téléphone et a été évacué par hélicoptère.

Le même jour, un homme de 60 ans et sa femme de 61 ans qui faisaient du ski de randonnée ont péri au niveau de la commune d'Auffach, selon un autre communiqué de la police du Tirol.