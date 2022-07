Autriche : faire du ski en été c’est possible mais peut-être plus pour longtemps

S’il y a une activité estivale peu courante, c’est bien le ski. En Autriche, même si les conditions ne sont pas toujours parfaites, ce sport est garanti 365 jours par an. Mais avec le réchauffement climatique, de nombreuses questions se posent et certains se disent que cela ne durera plus des dizaines d'années.

A 3.250 mètres d'altitude, le glacier d'Hintertux et ses 18 kilomètres de pistes, offre en cette saison, un décor un peu particulier. Le blanc de l'hiver a cédé sa place au gris. On y trouve actuellement des moniteurs en formation, qui ne sont pas vraiment ravis de la qualité de la neige.

Ce glacier assez unique en son genre, attire aussi des touristes qui viennent parfois de très loin. Un Américain est venu y fêter son 50ème anniversaire : " J'ai cherché partout dans le monde mais ici, c'est la seule neige garantie ".

Le réchauffement climatique inquiète

" C'est un peu critique parce que nous endommageons les montagnes, surtout quelques jours après l'effondrement d'un glacier dans les Alpes. Je comprendrais si dans les mois ou les années à venir, ils décidaient d'arrêter ", explique jeune un moniteur de snowboard allemand.

Ce domaine skiable d'été existe depuis les années ’70. De nombreux investissements y ont été réalisés pour qu’il puisse rester ouvert toute l’année. Pas sûr qu'il va encore fonctionner pendant 50 ans.