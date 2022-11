Autriche : dans le vert Vorarlberg, être écolo pour vivre mieux

"A chaque fois que je viens ici, je prends une grosse claque. Ils ont 35 ans d'avance !", dit le Français Pierre Leroy, président du Pays du Grand Briançonnais.

Chalets, logements collectifs, écoles et même usines... Ces communes entre moyenne montagne et plaine du Rhin ont fait le choix du beau et du confortable mêlés à un juste usage des ressources dès les années 1960-70, sous l'impulsion d'architectes engagés qui ont su entraîner élus, citoyens, enseignants dans leur projet.

Ainsi s'est instillée la "BauKultur", la culture du bâti. Les matériaux sont locaux : sapin blanc et terre remplacent dès que possible le béton. Travaillées par des charpentiers et artisans encore en nombre, ces constructions à la ligne claire, aux grandes baies ouvertes sur l'extérieur, se veulent compactes et fonctionnelles.

L'économie de moyens guide cette "école du Vorarlberg", qui ne dédaigne pas le préfabriqué pour réduire les coûts.

L'énergie a suivi, avec l'essor des réseaux de chaleur (biomasse), de l'isolation, des panneaux solaires sur quasi toutes les maisons et aussi aujourd'hui un fort taux de bâtiments "passifs", au besoin minime en énergie grâce à l'isolation, des ventilations spécifiques, des équipements très économes en énergie (certains bâtiments passifs vont jusqu'à n'avoir ni climatisation, ni radiateur).

Ainsi la maison communale de Krumbach et son triple vitrage gigantesque. Ou l'usine tout bois du fromager Metzler, quasi autonome, par géothermie et solaire thermique, ou la mairie rénovée de Zwischenwasser, qui a divisé son chauffage par quatre.

Certes la région de 400.000 habitants (et 150 agences d'architectes) a des atouts : bois, hydroélectricité... et aujourd'hui une économie florissante. Elle a aussi été volontariste.