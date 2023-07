Autriche : au pays de l’or bleu, le secteur hydraulique bouleversé par le climat

Leur véritable cathédrale, bourrée de technologies, est enfouie sous un décor de cimes blanches et de barrages vertigineux survolé par des aigles et foulé par des bouquetins. Au pied de la statue de sainte Barbe, patronne des métiers dangereux, on vient de fêter la fin des lourds travaux d’excavation dans des tunnels oppressants, vibrant du va-et-vient des camions.

Il s’agit d’agrandir d’ici à 2025 les installations déjà existantes pour absorber les pics de consommation électrique et réagir à des précipitations devenues de plus en plus capricieuses et irrégulières. La hausse des températures provoque en outre de la sécheresse et accélère la fonte de neige ou de glace, menaçant l’approvisionnement des rivières.