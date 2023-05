Autoworld : remporte tes places pour l’exposition "24H of Le Mans, 100 years of race history"

2023 est une année spéciale pour le sport automobile : le mythique Circuit du Mans fête ses 100 ans ! En guise d'échauffement, Autoworld présente son expo "24H of Le Mans, 100 years of race history" qui se déroulera du 1er avril au 28 mai 2023. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille.