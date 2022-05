Autour du Tribunal Russell-Sartre : portrait d’une grande dame de la Justice et des Droits de l’Homme, Françoise Tulkens.

Tous les postes qu’elle a occupés sont importants, mais peut-être en est-il un qui constitue une fonction éminente dans sa dévotion à la recherche de la justice : cette Administratrice, puis présidente de la Ligue des Droits de l’Homme pour la Belgique francophone sera, de 1998 à 2012, juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme, en devenant même la vice-présidente pendant près de deux ans.

Voici comment elle explique ce qu’a été son passage par-là : " c’est le plus grand défi responsable car on y traite d’affaires délicates, difficiles, qui ont des effets dans son pays mais aussi dans toute l’Europe, c’est un véritable vertige de responsabilités ". Et elle n’est pas du genre a se laisser impressionner !

Bien évidemment, lorsqu’on a la pointure de Françoise Tulkens, il est de son devoir d’écrire ! Elle sera pendant quelques années rédactrice en chef de la " Revue internationale de droit pénal ", elle est l’auteur de nombreux ouvrages – droit pénal et droits de l’homme – dont le dernier s’intitule " État de droit, état d’exception et libertés publiques ", un livre collectif coordonné en collaboration avec Saba Parsa et édité chez Anthemis, en mars dernier.

Françoise Tulkens a, à son crédit, deux ouvrages de référence : " Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques ", avec Christine Guillain, Michel van de Kerchove et Yves Cartuyvels, un livre qui en est à sa dixième édition (Wolter Klumer Belgium, 2014), et " Droit de la jeunesse. Aide, assistance et protection ", avec Thierry Moreau, édité chez Larcier en 2000.