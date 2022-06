Autour du retour inédit et éphémère de Belem, un LIVE surprise met à l'honneur Philippe Content

LIVE du 9 juin @ Centre Culturel de Huy : à (ré)écouter ici ►

Le temps d'un LIVE très spécial, la formation Belem composée de la violoncelliste Kathy Adam et de l'accordéoniste diatonique Didier Laloy, s'est produite sur la scène du Centre Culturel de Huy. Un LIVE éphémère et unique... qui a également vu apparaître plusieurs autres artistes qui n'avaient pas été annoncés... L'occasion pour Le Monde est un Village et le Centre Culturel de Huy de mettre à l'honneur un programmateur culturel qui a marqué la carrière de nombreux musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Philippe Content.

Kathy Adam et Didier Laloy, rejoints par Anne Niepold, Karim Baggili, Nicolas Fiszman, André Borbé, Éric Legnini, Jean-Philippe Guissani et Perry Rose lui ont rendu un véritable hommage musical en direct sur l'antenne de Le Première !