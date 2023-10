Autour de Patrice Lumumba : Maurice Mpolo et Joseph Okito, des assassinés sans sépultures

Pour autant, leurs familles revendiquent la réhabilitation de leurs parents : " En effet, tout le monde sait que Lumumba, Okito et Mpolo ont mené le même combat acharné et sans compromis pour l’avènement de notre pays à la souveraineté nationale et internationale ; qu’ils connurent le même martyr et la même fin tragique, si bien qu’ils forment désormais une trilogie, une unicité indissociable dans l’histoire politique de notre pays. Pour ces faits, ils furent les premiers à être élevés au rang de héros nationaux en République démocratique du Congo depuis 1966 par le gouvernement de l’époque, ce à titre. De ce fait, ils n’avaient plus à concourir à une nouvelle reconnaissance du genre à titre posthume. Nos familles ont donc prié le gouvernement de tout simplement réhabiliter ces 2 personnes dans leurs droits à la lumière de leur compagnon P.E. Lumumba, sur base du principe de la continuité des actes de l’État " a déclaré Jacqueline Mpolo en janvier dernier.

Enfin, juste retour des choses, les familles Mpolo et Okito souhaitent que les obsèques de ces deux martyrs puissent s’organiser, une fois ceux-ci réhabilités au rang de héros nationaux.