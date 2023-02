Autour de Lucie et Alfred Dreyfus, des amours émouvantes

Qui ne connaît l’affaire Dreyfus, celle de ce capitaine français, juif d’origine alsacienne, qui sera condamné à la dégradation publique et au bagne pour trahison. Alfred Dreyfus était innocent. Il sera acquitté et réhabilité en 1906, bien après qu’un certain Émile Zola a écrit J’accuse…

Alors que la fête des amoureux se profile, dans " Retour aux sources ", Élodie de Sélys vous propose un extraordinaire documentaire, " Alfred et Lucie Dreyfus, je t’embrasse comme je t’aime ", ou comment un couple a réussi à triompher d’une infâme machination. En studio, Françoise Tulkens, juge et ancienne vice-présidente de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et Xavier Rousseaux, directeur de recherche au FNRS et spécialiste de l’histoire judiciaire occidentale.