Autour de Cléopâtre et du Proche-Orient, escapade à la belge !

Dans la cité scaldienne, le pavillon des éléphants et des girafes du jardin zoologique n’est autre… qu’un temple égyptien ! Son architecte, Charles Servais, a souhaité qu’il soit une " savante imitation ". Lors de l’inauguration du parc par Léopold Ier et ses enfants en 1856, le temple n’était pas encore paré de son magnifique décor peint. L’architecte fera appel à l’historien Louis Delgeur pour concevoir le programme iconographique et des textes hiéroglyphiques, consacrés, entre autres, à l’inauguration. Pour cette extraordinaire création, Delgeur s’est inspiré de scènes archéologiques, publiées par Jean-François Champollion et John Gardner Wilkinson. Un texte en hiéroglyphes signale qu' " l’année du Dieu sauveur 1856, sous S.M. le Roi, Soleil et Vie de la Belgique, Fils du Soleil, Léopold Ier, fut faite cette maison (pour être) un livre, pour réjouir Anvers et instruire ses habitants ".