Autour de ces 444 jours qui ont fait plier l’Amérique, quelques otages, prisonniers ou enlèvements célèbres…

Richard Cœur de Lion (1157-1199), fils d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine, roi d’Angleterre, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte d’Anjou, du Maine et de Touraine participera à la troisième croisade (1189-1192). Il reprendra la ville d’Acre en juillet 1191 et gagnera la bataille de Jaffa un an plus tard. C’est en rentrant qu’il sera capturé par le duc Léopold V de Batenberg. C’est au château de Trifels qu’il sera retenu par l’empereur du Saint-Empire germanique, Henri VI.