Autoroutes wallonnes : l'éclairage nocturne ponctuel se pilote depuis le centre Perex à Daussoulx

"Allo, vous êtes bien au Centre Perex ! Où se situe l'incident ?" Fabrice Hannuzet est agent au service public de Wallonie. S'il a l'habitude de scruter les autoroutes wallones pour informer les usagers, depuis quelques jours, il s'occupe aussi de les éclairer lorsqu'un incident nocturne survient. Un accident ou une intervention d'urgence sur le réseau par exemple.

"La première étape, c'est de regarder les incidents et signalements encodés par les collègues ou par moi-même. Ensuite, je sélectionne le tronçon concernée, celui qui a donc besoin d'être alimenté, sur la carte." Sur l'écran de son ordinateur, Fabrice Hannuzet a une vue sur l'ensemble du réseau autoroutier wallon et ses 25 000 poteaux d'éclairage. Et en un clic de souris, comme un interrupteur, le lampadaire sélectionné s'allume. "Avec un poteau, je vais éclairer sur une vigntaine de mètres. Parfois, on doit multiplier les allumages. Un chantier de dix kilomètres nécessitera par exemple l'allumage de 300 poteaux."

"Notre objectif, c'est surtout de sécuriser les personnes qui interviennent sur l'autoroute. Notre personnel, les usagers, la police et les pompiers notamment", développe-t-elle.

La procédure d'éclairage s'applique ici à des incidents ponctuels survenus dans la nuit. Pour les chantiers de longue durée, l'éclairage sera alors programmé en amont pour une période donnée.