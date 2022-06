Autoroute E42 : fermeture de l'accès "Bierset" prolongée

Vous l'aurez surement remarqué si vous circulez dans le secteur de l'aéroport de Liège, depuis le 9 mai, il n’est plus possible d’emprunter la bretelle d’accès n°3 " Bierset " pour gagner l’autoroute E42 vers Namur. Cette fermeture est prolongée et sera effective jusqu’au vendredi 10 juin :

Les usagers sont invités à suivre la rue de l’Aéroport pour rejoindre l’E42 vers Namur via la bretelle d’accès de l’échangeur n°4 " Flémalle".

Au passage de ce chantier ainsi qu’au niveau des zones d’approche la vitesse est réduite à 30 km/h.

POUR RAPPEL

Le 10 février dernier, un chantier visant à réaliser des aménagements à proximité de l’échangeur n°3 " Bierset " de l’autoroute E42 a débuté. Ces travaux permettront d’y améliorer la mobilité et la capacité du réseau, notamment en réalisant, sous l’autoroute, une nouvelle traversée. Ce chantier s’organise en plusieurs phases qui n’impactent pas la circulation sur l’autoroute mais bien certains accès et certaines sorties, ainsi que des zones proches de l’autoroute. On précise aussi pour les usagers qui roulent dans l'autre sens vers Liège que jusque fin juin la sortie n°3 " Bierset " est également fermée. Ils sont donc invités à emprunter la sortie n°4 " Flémalle " ou à poursuivre sur l’E42 jusqu’à la sortie suivante n°2 " A604 – Seraing – Grâce-Hollogne ".