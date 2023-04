Autoroute de la mer : voie libre vers Ostende

MAJ : 9h15 Depuis 6h30 ce mercredi matin, un véhicule était en difficulté, il a pris feu, sur l'E40 Bruxelles-Ostende à hauteur de Wetteren en direction de la Côte. Les bandes de droite et du milieu ont été obstruées au km 32.8 jusqu'à 9h15. La chaussée vient d'être libérée et les files se résorbent doucement vers Gand. Il y a eu 13 km de trafic à l'arrêt depuis Erpe-Mere et le retard a atteint 2 heures supplémentaires. Écoutez nos points en direct sur les différentes chaînes de la RTBF ou suivez cet article pour connaître la situation en temps réel. N’hésitez pas à contacter gratuitement notre messagerie Mobilinfo au 0800 48 400 si vous disposez de plus d’informations sur cet incident.