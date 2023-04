Autoroute de la mer : trafic à l'arrêt sur 12 km suite à un véhicule en feu

MAJ : 8h00 Depuis 6h30 ce mercredi matin, un véhicule est en feu sur l'E40 Bruxelles-Ostende à hauteur de Wetteren en direction de la Côte. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées au km 32.8. Il y a 13 km de trafic à l'arrêt depuis Erpe-Mere et le retard semble dépasser les 2 heures. Écoutez nos points en direct sur les différentes chaînes de la RTBF ou suivez cet article pour connaître la situation en temps réel. N’hésitez pas à contacter gratuitement notre messagerie Mobilinfo au 0800 48 400 si vous disposez de plus d’informations sur cet incident.