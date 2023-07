Autorités locales, fédérales et européennes commémorent les inondations de 2021 à Chaudfontaine

Le 15 juillet 2021, Corine Tournay a vu sa maison dévastée. Deux en plus tard, elle a l’occasion d’échanger avec les différents représentants politiques. Et pour elle, le moment est important. "Souvent on se plaint du fait qu’on ne peut pas s’imaginer si on ne l’a pas vécu. Si nous ne sommes pas les premiers à témoigner de ce que nous avons vécu, c’est normal. Il y a un moment de souvenir et un moment de partage. Entendre par d’autres personnes relater ce que nous avons vécu, cela a un rôle bien faisant," explique la Calidifontaine.

Partout en Europe, le constat est là, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Chez nous, le gouvernement fédéral dit agir pour éviter de nouveaux dégâts. "On sait que le climat a changé, peut-être qu’il y aura encore des crises et c’est à nous de prévoir l’infrastructure, mais également la culture de crise. Je veux travailler là-dessus et j’utilise cette journée de commémoration pour encore mieux agir pour préparer notre futur", fait savoir la Ministre fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden.

Au total, en Europe, 200 personnes sont décédées dans les inondations de juillet 2021.