Autorité de protection des données : le gouvernement donne son feu vert à un projet de nouvelles règles

Les éléments approuvés vendredi par le Conseil des ministres, qui doivent encore passer par le Conseil d'Etat puis suivre leur parcours législatif, apportent deux changements essentiels dans le fonctionnement du Centre de connaissances de l'APD, selon le cabinet de M. Michel.

Les conseillers externes n'y auraient pas de pouvoir de décision. Et ils proviendraient d'une liste de réserve composée pour deux ans par le comité de direction de l'APD, à valider par le parlement et qui exclut les mandataires publics, comme l'indiquaient également vendredi matin les journaux Le Soir et La Libre. "Un dispositif permettrait aussi au parlement de proposer des noms, mais qui doivent être validés par le comité de direction", ajoute M. Michel.

Ces éléments ont été avancés dans la réponse du gouvernement belge à la Commission européenne, ce mois-ci, dans l'espoir que la procédure d'infraction s'arrête là.

Un autre aspect du projet est relatif à l'organisation de l'APD. "Aujourd'hui ses 5 chambres fonctionnent en silo. Ici, on va introduire des outils qui forcent la collégialité", indique le secrétaire d'Etat.