Autoritaire en Europe mais en retard en Liga, Ancelotti se voit continuer au Real Madrid la saison prochaine

Carlo Ancelotti s’est dit vendredi convaincu qu’il resterait à la tête du Real Madrid la saison prochaine, malgré les huit points de retard de son équipe sur le FC Barcelone au classement de la Liga. "Oui, oui, je suis assez tranquille" a déclaré Ancelotti lorsqu’on lui a demandé s’il serait encore là dans un an, lors d’une conférence de presse à la veille du derby contre l’Atlético. "Je n’ai pas à renouveler mon contrat, j’en ai un. Je n’ai qu’une chose à faire : gagner des matches" a dit l’Italien, dont l’engagement expire en juin 2024.

Le technicien italien a été récemment cité parmi les prétendants au poste de sélectionneur du Brésil, libéré par Tite qui a démissionné dans la foulée de l’élimination du Mondial qatari. Même si les Merengue sont distancés par les Catalans en Liga et bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions après leur victoire mardi à Liverpool (5-2), Ancelotti a assuré qu’ils n’allaient pas viser uniquement la C1. "Tout le monde sait à quel point la Ligue des champions compte pour ce club mais cela ne veut pas dire que nous ne nous battrons pas pour tout, la Liga notamment. Nous y mettrons toute notre énergie" a assuré le quadruple champion d’Europe (2003 et 2007 avec l’AC Milan puis 2014 et 2022 avec le Real), qui a défendu le bilan d’étape de ses joueurs. "Je voulais arriver à ce stade avec un avantage de huit points (en championnat), gagner la Supercoupe d’Espagne et gagner 5-0 à Anfield" s’est-il amusé. "Nous n’avons donc pas été parfaits. Blague à part, je pense que nous nous en sortons pas mal. Nous avons eu des absences en janvier qui nous ont coûté six points, mais c’était prévisible" a-t-il conclu.