Automobile : les prix des voitures de location enfin en baisse

Les aéroports les moins chers pour louer une voiture

Parallèlement à ces chiffres, Carigami dresse aussi une liste des aéroports européens et français les moins chers pour louer. Pour la France, on ne s’étonnera pas de voir Biarritz plus cher que Brest. Presque deux fois puisque la ville bretonne propose la journée de location à 44,5 € en moyenne quand la cité basque demande 83,9 € ! Mais c’est encore loin du record de Reykjavik, en Islande, où chaque jour passé au volant de votre voiture citadine vous coûtera 113 euros ! Glasgow et ses 99 € paraîtraient presque bon marché…

Sans surprise, c’est dans le sud du continent qu’on trouvera les tarifs les plus attractifs : 33,5 € à Alicante, 37,5 € à Malaga et 39,5 € à Porto et Séville. A noter qu’il s’agit d’une étude réalisée entre le premier septembre et le premier février.