C’est demain que le Salon s'ouvrira au grand public. Une première cette année, en cent éditions, le titre de voiture européenne de l’année a été attribué à une voiture (la "Jeep Avenger") présentée au salon. C’est que les grands rendez-vous de l’automobile n’ont pas vraiment la cote en ce moment. Ils ferment les uns après les autres.

Christophe Dubin, le porte-parole de la Febiac, qui organise le salon, se montre confiant : "Nous voyons cette centième édition comme une renaissance, après deux ans de covid". Pour survivre, le salon a dû revoir ses prétentions à la baisse. Il a donc été réduit presque de moitié. Les motos aussi ont (à quelques exceptions près) disparu des allées. "C’est un test. On va voir si le salon de l’auto est encore un événement attendu par la population belge. On fera le bilan et on verra si c’est une aventure à renouveler" dit Georges Dewulf, le responsable de la communication de la marque Honda.