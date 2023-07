Automobile et environnement : fortes craintes pour les eaux souterraines face à l’expansion de l’usine Tesla près de Berlin

Tesla ne partage cependant pas ces préoccupations, assurant que la pluie tombant dans cette zone sera infiltrée sur le site et contribuera à la recharge des eaux souterraines. Tesla veut agrandir son usine de véhicules électriques avec l’objectif d’y doubler la capacité de production à un million de voitures par an. Cela en ferait la plus grande usine automobile d’Allemagne. L’entreprise a soumis une demande d’approbation environnementale en trois parties à l’Etat de Brandebourg, qui encercle Berlin.