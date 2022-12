L'automne 2022 est le troisième plus chaud depuis 1833

La température moyenne de l’automne 2022 s’établit à 12,8 °C à Uccle ce qui est supérieur à la normale de 11,2 °C. L’automne de cette année est dès lors le troisième plus chaud depuis le début des observations en 1833.

Il faut dire que durant ces 3 mois, on a enregistré 21 jours de printemps, c'est-à-dire des journées avec une température maximale à Uccle égale ou supérieure à 20 °C, la normale climatique pour la saison est de 15,1 jours.

Il y a eu aussi 8 jours d’été avec une température égale ou supérieure à 25 °C et un jour de chaleur avec 30 °C ou plus. Les normales climatiques pour ces 2 paramètres étant respectivement de 2,5 jours et 0,1 jour. Les thermomètres n’ont pas indiqué de températures négatives à Uccle cet automne, aucun jour de gel alors que la normale est de 3,9 jours.

Pour rappel, quand on parle de normales climatiques, il s’agit de la valeur moyenne calculée sur une période de 30 ans (entre 1991 et 2020).