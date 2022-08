Automatoys, un retour en enfance coloré

Notre jeu mobile de la semaine est un petit bonbon coloré, mais pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Si vous avez grandi dans les années 70, 80 et 90, vous connaissez certainement ces machines en plastique, qui mettaient votre dextérité à l’épure. Le but du jeu ? Amenez une bille du point A au point B, en actionnant différents boutons.

C’est ce principe que reprend Automatoys, un jeu signé Idle Friday. À travers une dizaine de niveaux, il faudra amener la bille vers la victoire, le plus vite possible, et sans la faire tomber. Et croyez-nous, si le jeu à l’air facile, en réalité il n’en est rien.